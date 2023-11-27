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КТК приостановил погрузку нефти

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:39
КТК приостановил погрузку нефти
Фото: cpc.ru
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который Казахстан отправляет свою нефть, вновь приостановил погрузку из-за штормового предупреждения в Черном море, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу консорциума.

"В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 метров в секунду (79,2-86,4 километра в час), высота волны - 6-8 метров.

Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сообщили в консорциуме.


В компании отметили, что в ноябре 2023 года в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым КТК неукоснительно следовал.

"Отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 километрах от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность.

Подчеркнем, что КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - сообщили в компании.


О возобновлении перевалки будет сообщено дополнительно.


Источник: Тengrinews.kz
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