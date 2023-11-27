КНДР разместила войска близ границы с Южной Кореей - СМИ

Власти КНДР разместили войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей после частичной приостановки действия военного соглашения между странами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle
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Следует отметить, что ранее Сеул частично приостановил действие соглашения 2018 года, направленного на сближение двух стран, что заставило Северную Корею заявить о полном отказе от соглашения.
Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных страны сообщило, что Пхеньян направил вооруженных людей и технику для установки постов охраны на прежнее место. Военные заявили, что с пятницы наблюдали за восстановлением постов и что, по их мнению, все 11 пограничных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, будут восстановлены.
В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что Ким Чен Ын поручил военным внимательно следить за действиями Северной Кореи, поддерживая их в состоянии жесткой готовности.
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