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КНДР разместила войска близ границы с Южной Кореей - СМИ

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 16:35
КНДР разместила войска близ границы с Южной Кореей - СМИ
Фото:depositphotos.com
Власти КНДР разместили войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей после частичной приостановки действия военного соглашения между странами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Следует отметить, что ранее Сеул частично приостановил действие соглашения 2018 года, направленного на сближение двух стран, что заставило Северную Корею заявить о полном отказе от соглашения.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных страны сообщило, что Пхеньян направил вооруженных людей и технику для установки постов охраны на прежнее место. Военные заявили, что с пятницы наблюдали за восстановлением постов и что, по их мнению, все 11 пограничных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, будут восстановлены.

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что Ким Чен Ын поручил военным внимательно следить за действиями Северной Кореи, поддерживая их в состоянии жесткой готовности.


Источник: Тengrinews.kz
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