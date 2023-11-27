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Мужчина получил 180 миллионов тенге из-за случайной ошибки

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Мужчина получил 180 миллионов тенге из-за случайной ошибки
Фото: depositphotos.com
60-летний Майкл Сопейсталь купил лотерейный билет Lucky For Life на заправочной станции GoLo в Нью-Баффало, штат Мичиган.

"Я попросил у продавца билет на 10 тиражей, но он случайно распечатал билет с 10 линиями на один тираж, но я сказал ему, что все еще хочу его купить", - сказал он.


Билет Мичиганской лотереи совпал с пятью белыми шарами, выпавшими 17 сентября.

"Однажды утром я проверил свой билет и увидел, что выиграл 25 000 долларов в год на всю жизнь. Я сразу начал думать обо всем, что я мог бы сделать с деньгами, и о том, хочу ли я выбрать единовременную выплату или аннуитет. Это было потрясающее чувство!", - поделился он.


Сопейсталь заявил, что предпочел единовременную выплату в размере 390 000 долларов вместо ежегодных выплат. Он планирует отправиться в путешествие, а оставшиеся средства положить на накопительный счет.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 22:07
Забавно было бы, если бы счастливчика обязали получить выигрыш именно в тенге, причем выигрыш на на карте Kaspш Gold :)))
 
 

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