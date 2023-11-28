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Эндокринолог объяснила, почему опасно есть на ночь творог

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 08:55
Эндокринолог объяснила, почему опасно есть на ночь творог
© depositphotos.com
Врач-эндокринолог Елена Яровова рассказала изданию "Доктор Питер", какие блюда рекомендуется есть на ужин, и предупредила, что творога среди них быть не должно, передает Tengri Life.

Специалист отметила, что от ужина отказываться ни в коем случае нельзя. Но и есть все подряд вечером тоже не вариант.

"Тем, кто хочет похудеть, на ужин нужно есть белок и клетчатку. Например, нежирные сорта рыбы, морепродукты, курицу, индейку, блюда из яиц. Сочетать их можно с салатами, тушеными овощами. Лучше всего вечером есть стручковую фасоль, спаржу, все виды капусты, кабачки", - пояснила врач.


"Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем легче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин посытнее. Не бойтесь есть вечером, но лучше делать это за 3-4 часа до сна. Так и сон будет крепче, и организму легче", - порекомендовала эксперт.


Врач предупредила, что из вечернего приема пищи стоит исключить жирную, копченую, очень соленую пищу, быстрые углеводы (хлеб, разваренные каши, макароны со сливками, сладкие фрукты) и алкоголь.

"Лучше также убрать творог и кисломолочные продукты, если ваша цель именно похудеть. Именно после творога на ужин чаще всего бывает задержка жидкости наутро. Это связано с высоким инсулиновым индексом продукта", - сказала эндокринолог.


Источник: Тengrinews.kz
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