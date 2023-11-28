Google удалит все неактивные аккаунты пользователей

Компания Google 1 декабря удалит все неактивные аккаунты и весь контент неактивных пользователей. У обладателей неиспользуемых аккаунтов осталось всего три дня, чтобы их "спасти", сообщает Zakon.kz.



Как сообщает CBS News, с 1 декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты и все их содержимое: фото, заметки в календарях, электронные письма, документы в облачном хранилище и так далее. По заявлению компании, это необходимо для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения захвата неиспользуемых аккаунтов хакерами.



Google удалит неактивные аккаунты, поскольку они "с наибольшей вероятностью могут быть скомпрометированы". Такие учетные записи чаще всего защищены только старыми, давно не обновлявшимися паролями. В первую очередь с 1 декабря начнут удалять аккаунты, которые были когда-то созданы, но с тех пор ни разу не активировались.



Согласно новым правилам Google, удалению подлежит каждый аккаунт, который не использовался в течение двух лет, и все его содержимое в Google Workspace (почта Gmail, Google-документы, фотоархив и так далее). Это касается только личных учетных записей, но не бизнес-аккаунтов. Кроме того, Google не будет удалять аккаунты, с которых недавно загружали видео в YouTube или у которых есть активные подписки на приложения или новостные сервисы.



Пользователям неактивных аккаунтов разошлют несколько предупреждений, последнее из которых поступит непосредственно перед удалением учетной записи. Предотвратить удаление аккаунта просто: для этого нужно всего лишь зайти в него под своим логином и воспользоваться любой составляющей экосистемы Google (Gmail, Google Drive, Google Photos или Google Play). Также у пользователей будет возможность скачать свои данные перед удалением аккаунта через сервис Google Takeout.



Ранее компания Google объявила, что намерена кардинально переработать свою поисковую систему, в том числе за счет внедрения искусственного интеллекта.