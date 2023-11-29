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Летевший из России в Узбекистан самолет резко сменил курс и сел в Актобе

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Летевший из России в Узбекистан самолет резко сменил курс и сел в Актобе
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Об этом пишет АО Uzbekistan Airports у себя в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Самарканд, в среду, 29 ноября. По данным пресс-службы компании, из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.


Отмечается, что самолет благополучно приземлился в запасной авиагавани в 14:48 по ташкентскому времени (12:48 мск). «Экипаж запросил карету скорой помощи к борту», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре в самолет ирландской авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бухареста (Румыния) в Пескару (Италия). Воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения, когда в него попала молния.


Источник: lenta.ru
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