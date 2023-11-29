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Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о границах Израиля

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о границах Израиля
Фото: un.org
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть Голанские высоты и вернуться к границам 1967 года. Казахстан проголосовал за ее принятие, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ООН.

Согласно пресс-релизу, на 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций прошло голосование по резолюции с призывом к Израилю покинуть Голанские высоты и вернуться к границам 1967 года.

Резолюцию поддержало 91 государство, восемь высказались против, 62 воздержались. За документ проголосовали Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и Россия. Против резолюции выступили США, Великобритания, Австралия, Канада, Израиль и другие.


Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о границах Израиля


Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияда Мансура сказал, что это самый смертоносный период, пережитый палестинцами в секторе Газа.

"Они были свидетелями многих предыдущих нападений. По меньшей мере 15 тысяч палестинцев были убиты и более 30 тысяч человек получили ранения. Это полномасштабная война против Палестины и ее народа. Более 1,8 миллиона гражданских лиц в Газе, или почти 80 процентов населения, по оценкам, являются внутренне перемещенными лицами, при этом почти 1,1 миллиона человек в Газе укрываются в учреждениях, находящихся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые по-прежнему не защищены даже под флагом ООН", - заявил он во время сессии Генассамблеи.


Голанские высоты - территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. Закон о Голанских высотах был ратифицирован кнессетом (однопалатный законодательный орган Израиля) 14 декабря 1981 года. Он был осужден на международном уровне и, согласно Резолюции № 497 Совета безопасности ООН от 17 декабря 1981 года, является недействительным.


Источник: Tengrinews.kz
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