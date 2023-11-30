Назван напиток, который спасает от COVID

"По результатам исследования, кофе может ингибировать несколько вариантов инфекции SARS-CoV-2 (в том числе "омикрон"), ограничивая связывание S-белка SARS-CoV-2 с рецептором АСЕ2", — прокомментировал результаты исследования врач лабораторной диагностики Александр Соловьев.

"Наше исследование на людях показало, что употребление кофе (примерно 1–2 чашки в день) обладает повышенной способностью подавлять инфицирование существующими штаммами SARS-CoV-2, включая вариант "омикрон". Употребление кофе может быть рекомендовано как защита от COVID-19, чтобы ограничить риск заражения", — говорится в публикации.

Назван напиток, который спасает от заражения новыми штаммами COVID, рассказывает Tengri Life.Ученые выяснили, что популярный бодрящий напиток способен защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Против него не устоят и новые штаммы "омикрона".Ковид не исчез, он продолжает атаковать мир. Одна из последних разновидностей вируса — штамм "пирола". Это очень заразный подвид "омикрона".Новый вирус стал более коварным: он прячется в организме заразившегося человека (симптомы очень неяркие) и может проявить себя только на третий-пятый день после заражения, когда степень поражения уже высока.Медики в период роста заболеваемости советуют надевать маски в общественных местах, чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться и правильно питаться. Среди средств защиты от коронавируса — витаминные напитки, обилие фруктов и овощей в рационе. А еще от заражения ковидом может спасти кофе. Об этом заявили авторы нового исследования — ученые из Китая. Они предполагают, что умеренное употребление кофе может быть потенциальной диетической стратегией для предотвращения инфекции COVID-19.Базовые принципы, если вы подозреваете, что заразились коронавирусной инфекцией, — сделать тест, если вам уже исполнилось 60 лет или есть хронические заболевания. При подтверждении ковида этим пациентам стоит быть под постоянным наблюдением врача.Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома, при этом больше отдыхайте, спите, пейте много жидкости — чистой теплой воды, морсов (лучше без сахара). При температуре примите жаропонижающее, при боли в горле применяйте полоскание с солью или заварите ромашку. Как лечить кашель, лучше обсудить с врачом, так же как и прием других препаратов. Не занимайтесь самолечением и не назначайте себе антибиотики. Если болезнь спустя три дня не начинает идти на спад, обязательно нужно обратиться к врачу.Еще одно новое исследование выяснило, что кофеин может оказать неожиданное влияние на способность мозга к обучению. Ежедневное употребление серьезного количества кофе может затормозить способность мозга перестраиваться, то есть человеку труднее будет усваивать новую информацию: пластичность мозга снижается. Правда, пока это лишь гипотеза. Она требует экспериментальных подтверждений.