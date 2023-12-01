Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Декабря
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.04 KZT
  • €1 = 500.41 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Названы самые "дорогие" города мира

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Названы самые "дорогие" города мира
Фото: pixabay
Эксперты аналитической компании Economist Intelligence Unit обновили Всемирный рейтинг стоимости жизни и составили список самых дорогих для проживания городов. Средняя стоимость жизни по всему миру за год увеличилась на 7,4%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, аналитики назвали самые "дорогие" города мира, где аренда жилья, покупка продуктов, оплата лечения и прочие необходимые расходы наиболее высоки. В рейтинг вошли 173 крупных города. Авторы рейтинга сравнивали цены на различные товары и услуги по 400 позициям.

Первое и второе место поделили швейцарский Цюрих и Сингапур. Третье и четвертое досталось Нью-Йорку и Женеве. Далее в списке идут Гонконг, Лос-Анджелес, Париж, Тель-Авив, Копенгаген и Сан-Франциско.

Как отмечает CNN, российские мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург – в этом году резко упали в рейтинге. Сейчас они занимают 142-ю и 147-ю позиции, соответственно. Также стоимость жизни за год снизилась в Пекине.

Самым "дешевым" мегаполисом мира (но вряд ли самым комфортным для проживания) остается сирийский Дамаск. Также в нижней части списка расположились Тегеран, Иран и Триполи. Примечательно, что из списка исключили столицу Венесуэлы Каракас, где наблюдается аномальная инфляция – там цены выросли на 450% с начала 2023 года.

По данным аналитиков, цены на коммунальные услуги выше всего в городах США. В мегаполисах Европы выше всего стоимость развлечений, проезда в общественном транспорте и предметов домашнего обихода. А в азиатских городах самые высокие цены на продукты питания и алкоголь.

В целом по всему миру стоимость жизни растет. На этот процесс повлияли вооруженные конфликты, которые спровоцировали рост стоимости энергоресурсов, и негативные изменения климата, из-за которых выросли цены на еду. Сильнее всего рост стоимости жизни ощущает население больших городов. Наиболее заметно за год выросли цены на продукты. При этом эксперты отмечают, что в 2024 году ожидают замедления глобальной инфляции.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика