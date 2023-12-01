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Парагвайского чиновника уволили за подписание договора с вымышленной страной

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Парагвайского чиновника уволили за подписание договора с вымышленной страной
Фото: pixabay
Правительственного чиновника из Парагвая уволили за то, что он подписал меморандум с несуществующей страной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, чиновника Арнальдо Чаморро уволили с поста начальника администрации Министерства сельского хозяйства Парагвая после того, как он подписал "меморандум о взаимопонимании" с представителями несуществующего государства – Соединенных Штатов Кайласы.

Кайласа – вымышленная страна, которую "основал" беглый индийский гуру Нитьянанда. В Индии его разыскивают по подозрению в целом ряде преступлений, включая изнасилование. Где сейчас находится Нитьянанда, неизвестно, но у него есть последователи, а у его несуществующей страны – официальный сайт. На сайте говорится, что Кайласа – это "возрождение древней просветленной индийской цивилизации".

В октябре представители Кайласы направили парагвайским властям обращение, в котором выразили желание установить с южноамериканской страной дипломатические отношения и попросили Парагвай признать вымышленную страну "суверенным и независимым государством". Более того, самозваные "кайласские дипломаты" встретились с Арнальдо Чаморро и министром сельского хозяйства Парагвая Карлосом Хименесом. Эта встреча завершилась подписанием меморандума.

Когда к чиновнику возникли вопросы по поводу договора с вымышленной страной, он признался, что понятия не имел, где находится Кайласа. Чаморро объяснил, что представители "штатов" предложили Парагваю помощь в решении разных сельскохозяйственных вопросов, в том числе проблем с ирригацией, поэтому и согласился подписать документ. На Чаморро обрушился шквал насмешек в парагвайских соцсетях, после чего чиновника уволили.

Чаморро – не единственный чиновник, который поверил в реальное существование "Соединенных Штатов Кайласы". Ранее представители Кайласы сумели каким-то образом попасть на заседание комитета ООН в Женеве и подписать соглашение о побратимстве с американским городом Ньюарк.


Источник: Zakon.kz
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