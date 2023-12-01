191-й день рождения отметило старейшее сухопутное животное

"Несмотря на потерю обоняния и практически полную слепоту из-за катаракты, его аппетит по-прежнему высок. Небольшая команда специалистов по-прежнему кормит его вручную раз в неделю порцией фруктов и овощей. Это не только восполняет его калории, но и обеспечивает необходимыми веществами для метаболизма: витаминами, минералами и микроэлементами", -говорит ветеринар Джо Холлинз.

Самое старое в мире сухопутное животное, черепаха по имени Джонатан, отпраздновала свой 191-й день рождения на острове Святой Елены. По мнению ученых, она может быть старше, сообщает Zakon.kz.Точный возраст Джонатана неизвестен, но ему было не менее 50 лет, когда его привезли на остров с Сейшельских островов в 1882 году. Таким образом, ему не менее 191 года, а возможно, и гораздо больше.Джонатан – старейшее в мире живое сухопутное животное, а также самая старая черепаха/чешуйчатая в истории. Это сейшельская гигантская черепаха, средняя продолжительность жизни которой составляет около 150 лет.Джонатан живет в Plantation House, резиденции губернатора острова Святой Елены, уже в течение 141 года.