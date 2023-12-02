Суд не признал президентский иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

"Суд не может прийти к выводу, что наша конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти. Ничто в тексте конституции или распределении правительственных полномочий не требует освобождения бывших президентов от ответственности", - говорится в решении суда.

"Четырехлетняя служба подсудимого на посту главнокомандующего не даровала ему божественного права королей уклоняться от уголовной ответственности, которая регулирует его сограждан", - сказано в заключении.

Федеральный суд отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить дело о штурме Капитолия из-за президентского иммунитета. Судья отметила, что иммунитет не дает права на пожизненное освобождение от тюрьмы, сообщает Zakon.kz.Трамп ссылался в документах на "президентский иммунитет (на момент событий) и конституционные права", суд отклонил оба ходатайства, сочтя, что политик действовал в личных интересах.По докладу видно, что суд не пытается отменить его президентство, а наоборот акцентирует внимание на том, что пост главы государства не отменяет совершенных преступлений.Теперь бывший президент США, вероятнее всего, подаст апелляцию в окружной суд округа Колумбия и, в конечном итоге, в Верховный суд США.