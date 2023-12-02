Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Декабря
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.15 KZT
  • €1 = 501.38 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Суд не признал президентский иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Суд не признал президентский иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Федеральный суд отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить дело о штурме Капитолия из-за президентского иммунитета. Судья отметила, что иммунитет не дает права на пожизненное освобождение от тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Трамп ссылался в документах на "президентский иммунитет (на момент событий) и конституционные права", суд отклонил оба ходатайства, сочтя, что политик действовал в личных интересах.

"Суд не может прийти к выводу, что наша конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти. Ничто в тексте конституции или распределении правительственных полномочий не требует освобождения бывших президентов от ответственности", - говорится в решении суда.


По докладу видно, что суд не пытается отменить его президентство, а наоборот акцентирует внимание на том, что пост главы государства не отменяет совершенных преступлений.

"Четырехлетняя служба подсудимого на посту главнокомандующего не даровала ему божественного права королей уклоняться от уголовной ответственности, которая регулирует его сограждан", - сказано в заключении.


Теперь бывший президент США, вероятнее всего, подаст апелляцию в окружной суд округа Колумбия и, в конечном итоге, в Верховный суд США.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика