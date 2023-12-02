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Медики назвали худший продукт на кухне: губит сосуды и вызывает рак

Просмотров:231 Опубликовано: Вчера, 21:10
Медики назвали худший продукт на кухне: губит сосуды и вызывает рак
© depositphotos.com
Жиры являются необходимым компонентом питания, который выполняет много важных функций и приносит организму большую пользу. Но помимо "хороших" есть и те, которые наносят значительный вред и даже приводят к развитию онкологических заболеваний. Об этом рассказали российские врачи из проекта "Здоровое питание", передает Tengri Life со ссылкой на "Вечернюю Москву".

По словам специалистов, речь идет о самом страшном "звере" нашего времени - трансжирах, которые относятся к категории ненасыщенных жирных кислот. Из-за них появляются сердечно-сосудистые заболевания и скапливается "плохой" холестерин.

Врачи предупредили, что избегать надо те жиры, которые были получены в результате гидрогенизации - процессе превращения жидкого масла в твердый жир. Часто они содержатся в топленом масле гхи, фастфуде, чипсах, полуфабрикатах, мороженом.

Однако даже при отказе от всех этих продуктов, многие люди ежедневно получают порцию транжиров, употребляя жареную пищу.

"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", - утверждают врачи.



Источник: Тengrinews.kz
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