Что будет, если пить энергетики каждый день

"Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но и потерю здоровья и даже смерть", — предупреждает клеточный биолог, кандидат медицинских наук Александр Созыкин.

"Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет. Они не рекомендованы тем, у кого есть заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа", — предупреждает биолог.

"Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерти от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, внезапная потеря сознания с последующей смертью от несчастного случая", - говорит биолог.

Тонизирующие напитки продают в каждом магазине. Причем в некоторых купить их могут даже дети. Но если пить энергетик каждый день, что будет с организмом? Доктор Питер узнал у эксперта, передает Tengri Life.Рецепт энергетических напитков придумали японские производители еще в прошлом веке. Хотели повысить работоспособность руководителей-трудоголиков."Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы", — говорит эксперт.По словам биолога, в энергетиках содержится около 25–40 миллиграммов кофеина на 100 граммов напитка, или около 125–160 миллиграммов на 500 миллилитров и 63–100 на 250 миллилитров. Выпив банку энергетика, вы как будто выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе."Норма употребления тонизирующих напитков в сутки — не более 0,5 литра. Но, выпивая энергетик, вы должны понимать, что через пару часов усталость вернется", — говорит Александр Созыкин.При ежедневном употреблении напитка уже за 3–6 месяцев может развиться привыкание, которое способно перейти в патологическую зависимость.