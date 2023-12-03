Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Декабря
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.15 KZT
  • €1 = 501.38 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Что будет, если пить энергетики каждый день

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Что будет, если пить энергетики каждый день
Фото из открытых источников
Тонизирующие напитки продают в каждом магазине. Причем в некоторых купить их могут даже дети. Но если пить энергетик каждый день, что будет с организмом? Доктор Питер узнал у эксперта, передает Tengri Life.

Рецепт энергетических напитков придумали японские производители еще в прошлом веке. Хотели повысить работоспособность руководителей-трудоголиков.

"Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но и потерю здоровья и даже смерть", — предупреждает клеточный биолог, кандидат медицинских наук Александр Созыкин.


Что входит в состав энергетиков

"Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы", — говорит эксперт.

По словам биолога, в энергетиках содержится около 25–40 миллиграммов кофеина на 100 граммов напитка, или около 125–160 миллиграммов на 500 миллилитров и 63–100 на 250 миллилитров. Выпив банку энергетика, вы как будто выпиваете одновременно 3-4 чашки зернового кофе.

Кому нельзя пить энергетики

"Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте старше 70 лет. Они не рекомендованы тем, у кого есть заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа", — предупреждает биолог.


Что происходит с организмом после приема энергетика

"Норма употребления тонизирующих напитков в сутки — не более 0,5 литра. Но, выпивая энергетик, вы должны понимать, что через пару часов усталость вернется", — говорит Александр Созыкин.

При ежедневном употреблении напитка уже за 3–6 месяцев может развиться привыкание, которое способно перейти в патологическую зависимость.

"Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерти от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, внезапная потеря сознания с последующей смертью от несчастного случая", - говорит биолог.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика