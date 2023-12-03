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«Росатом» предлагает Казахстану построить два блока АЭС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:50
«Росатом» предлагает Казахстану построить два блока АЭС
Фото: © rosatom-centralasia.com
Об этом заявил генеральный директор ТОО «Росатом Центральная Азия» (дочернее предприятие «Росатома») Сергей Громов.

В ходе круглого стола «Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития» в Астане Сергей Громов объявил о предложении построить в Казахстане два блока АЭС, считающихся самыми безопасными в мире. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщило посольство России в Казахстане.

Предложенные блоки, относящиеся к третьему поколению (3+), обладают общей мощностью 2400 МВт. Строительство подобных АЭС сможет покрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане.


Напомним, рассмотрение заявок вендоров на строительство АЭС в Казахстане приостановлено до проведения референдума. В настоящее время специалисты ведомства проводят консультации в различных городах Казахстана, после чего будет назначена дата проведения референдума.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении референдума по строительству АЭС. 4 октября стало известно, что Минэнерго Казахстана приостановило все работы, связанные со строительством АЭС, до проведения референдума.


В казахстанском обществе неоднозначно относятся как к идее строительства АЭС, так и возможном сотрудничестве с «Росатомом».


Источник: forbes.kz
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