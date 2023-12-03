«Росатом» предлагает Казахстану построить два блока АЭС

Предложенные блоки, относящиеся к третьему поколению (3+), обладают общей мощностью 2400 МВт. Строительство подобных АЭС сможет покрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении референдума по строительству АЭС. 4 октября стало известно, что Минэнерго Казахстана приостановило все работы, связанные со строительством АЭС, до проведения референдума.

Об этом заявил генеральный директор ТОО «Росатом Центральная Азия» (дочернее предприятие «Росатома») Сергей Громов.В ходе круглого стола «Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития» в Астане Сергей Громов объявил о предложении построить в Казахстане два блока АЭС, считающихся самыми безопасными в мире. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщило посольство России в Казахстане.Напомним, рассмотрение заявок вендоров на строительство АЭС в Казахстане приостановлено до проведения референдума. В настоящее время специалисты ведомства проводят консультации в различных городах Казахстана, после чего будет назначена дата проведения референдума.В казахстанском обществе неоднозначно относятся как к идее строительства АЭС, так и возможном сотрудничестве с «Росатомом».