Названа самая безвредная колбаса

"Колбасу сложно назвать мясным продуктом. Мяса в ней лишь пятая часть, а все остальное наполнение остается на совести производителя", - говорит врач, хирург Александр Умнов.

Некоторые виды колбас - настоящий яд для организма. Последствия самые страшные, вплоть до рака. Но если очень хочется бутерброд, врач советует выбирать безвредные сорта. "Доктор Питер" разбирался, какие именно виды колбас считаются безопасными, передает Tengri Life.Колбаса, ветчина, сосиски - все это очень выручает, когда нужно быстро подкрепиться, а в холодильнике пусто. Но насколько безопасны готовые мясные продукты?Вот лишь некоторые последствия, которыми может закончиться любовь к готовым мясным деликатесам."Мясной компонент продукта получают из особых кормовых пород. Эти породы специально ограничивают в движении. Кормят сверх нормы, причем порой не самым качественным кормом, в который нередко добавляют антибиотики. Частое употребление таких добавок способно вызвать у животных резистентность к антибиотикам. Если в организм животного попадет бактерия, которую не возьмет антибиотик, это может вызвать серьезные заболевания у человека", - предупреждает Умнов."В производство колбас и сосисок разных категорий идет фактически все животное: мясо, жиры, рога с копытами, образующиеся при переработке трансжиры и много что еще. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью", - рассказывает врач.А канцерогены, как известно, повреждая ДНК и изменяя клеточный метаболизм, увеличивают риск развития раковых заболеваний."Нитрит натрия часто добавляют для дополнительного окрашивания продукта, а также для увеличения срока годности. Нитрит натрия — это консервант, который замедляет гниение мяса. Но всего шесть граммов этого вещества означают смерть для человека", - объясняет эксперт."В колбасах, даже в докторской, много соли, которая задерживает жидкость в организме. Из-за этого усиливается работа почек, повышается артериальное давление и нарушается сердцебиение", - говорит врач."Колбасы и сосиски могут содержать повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение желудочно-кишечного тракта и даже повышающей риск развития рака толстой кишки", - предупреждает Александр Умнов.Так как колбасу делают из малоподвижных животных, это очень жирный продукт. Поэтому любовь к колбасным продуктам заметно сказывается на фигуре. Но это не самое страшное."При неумеренном потреблении такие продукты могут вызвать атеросклероз сосудов, повышая риск инфаркта разных органов, а также жировое перерождение органов (перерождение здоровых клеток органа в жировую ткань - прим. ред.), при котором они не могут полноценно работать", - говорит врач."Относительно других продуктов самой "безопасной" считают колбасу из индейки, так как в мясе этой птицы мало жира, что снижает риск атеросклероза или распада жира до вредных компонентов", - говорит Александр Умнов.Но и здесь нужна мера, потому как любая колбаса содержит много соли.