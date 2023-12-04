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Названы разрушающие мозг два напитка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Названы разрушающие мозг два напитка
Фото из открытых источников
Доктор Дэниел Амен, психиатр, специалист по заболеваниям головного мозга и директор клиники «Амен», предупредил, что два популярных утренних напитка могут нарушить работу мозга. Это фруктовые соки и кофе.

По словам доктора Дэниела Амена, худшие утренние напитки для мозга - это фруктовые соки и кофе. Дело в том, что во фруктовом соке содержится много сахара. Из-за этого данный напиток вызывает воспалительные процессы в организме и может заложить основу для развития сахарного диабета. В результате у человека повысится уровень сахара в крови, а это приведёт к разрушению кровеносных сосудов. Известно также, что воспаление - причина развития старческого слабоумия и депрессии.


Кроме того, врач посоветовал избегать кофеина. Связано это с тем, что он ухудшает приток крови к мозгу на 30%. Из-за этого у человека повышается вероятность развития болезни Альцгеймера. Также кофеин вызывает привыкание.


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