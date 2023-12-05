Психолог рассказала, как распознать мужчину-тирана в начале отношений



"Мужчина хочет полностью завладеть вашим расписанием. Он лучше знает, что вам надевать, куда и с кем ходить или не ходить. Он отслеживает, во сколько женщина ушли с работы и когда приехала домой. Звонит, пишет, "беспокоится" о том, как добралась. Он относится к женщине как контролирующий родитель. Постепенно такая "забота" перерастает в ограничения, запреты и наказания", - сказала психолог.



"Тиран винит в неудачах женщину и окружающих. Он часто врет, а если ему на это указать, то в ответ будет агрессия. Он также против работы женщины - она должна быть зависимой от него", - добавила психолог.



"В начале отношений кажется, что он ведет себя идеально, но при этом грубит официантам, таксистам, курьерам, своей маме. После общения с таким мужчиной вам становится не по себе: чувствуете себя виноватой и несчастной. Иногда у него проскальзывает фраза: "Ты сама провоцируешь меня". Так он перекладывает ответственность за свое поведение на вас. Кроме этого, часто наказывает вас своей холодностью и молчанием. Тиран постепенно пытается ограничить круг общения девушки: запрещает встречаться с друзьями, чтобы никто не открыл ей глаза на происходящее", - рассказала специалист.

"Такими легко управлять - они не умеют выставлять границы, терпят недостойное поведение, ведутся на различные провокации. Соглашаясь там, где вы не согласны, вы становитесь очень удобной девушкой. Таких женщин мужчины не ценят, не уважают. Если вы умеете говорить "нет", то счастливых моментов в жизни станет больше. Вы будете выбирать того мужчину, те отношения, ту жизнь, которые вам нравятся", - заключила специалист.



Тиран - это человек, одержимый жаждой контроля и власти. Чтобы не попасть с таким в отношения, важно вовремя выявить агрессора, иначе жизнь рядом с ним может превратиться в кошмар, рассказывает Tengri Life.В интервью Gazete психолог Екатерина Батаева перечислила признаки, по которым можно определить тирана в самом начале отношений."Внешне девушке сложно выявить тирана. Это может быть успешный и привлекательный мужчина. В отношениях с тираном девушка оказывается в безвыходной ситуации, в мышеловке. Он постоянно контролирует, критикует, заставляет отчитываться. Женщина чувствует себя виноватой, внутри поселяются неуверенность и тревога. Манипуляции - это любимый способ добиться желаемого незаметно для окружающих. Тиран часто воздействует на слабые стороны, играет на чувстве вины и стыда", - объяснила эксперт.Для тиранов также характерны неконтролируемые вспышки ярости, ревность, унизительные замечания в адрес партнера, угрозы расставанием.По словам Батаевой, есть и неочевидные признаки, по которым можно опознать такого человека.Жертвами мужчин-тиранов чаще всего становятся женщины с низкой самооценкой, не получившие любви и внимания в детстве, а также женщины со стертыми личными границами и те, кто не умеет говорить "нет", считает психолог.