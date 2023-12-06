Вреден ли кофе на самом деле: что говорит Минздрав

"Значительная часть населения планеты постоянно употребляет кофеин в форме чая, кофе, шоколада, мате, какао, а также многих прохладительных напитков. В небольших дозировках кофеин не вреден и даже полезен для организма. Во-первых, он действительно помогает сконцентрироваться, снизить усталость и взбодриться. Правда, ненадолго: через пару часов после кофе усталость вернется", - сообщили в ведомстве, отвечая на официальный запрос корреспондента.



Можно ли считать кофе вредным напитком? Таким вопросом задается практически каждый кофеман, попивая очередную кружку бодрящего напитка. Чтобы не гадать с ответом, Tengri Life обратился за комментарием в Министерство здравоохранения.Сколько кофе полезно питьКофе - один из самых популярных утренних ритуалов для людей по всему миру. По уровню потребления его относят ко второму напитку после воды. И если ценность воды во все времена была несомненна, то у кофе довольно противоречивая репутация.Однако в Минздраве миф развеяли: в небольших дозировках кофеин не вреден и даже полезен для организма.Как оказалось, порог токсичности кофеина, после которого он вредит организму, -миллиграммов, или 2-3 чашки в день для взрослых.А вот для подростков от 12 до 18 лет дневная доза меньше - 100 миллиграммов, или 1-2 чашки. Это предельно допустимая дневная дозировка.Однако, говоря о пользе кофе, не стоит забывать, что речь идет вовсе не о растворимом напитке. А о молотом свежезаваренном кофе.Чем вредно чрезмерное употребление кофеНесмотря на то что умеренное потребление напитка не несет особого вреда для здоровья, большое количество может оказать на организм далеко не самое приятное воздействие, говорят в Минздраве."Чрезмерное поступление кофеина может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе. Кофеин может также стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, изжоги и эзофагита. В этой связи кофе не следует употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное потребление способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта", - предупредили в ведомстве.Даже один стакан какао может увеличить кровоснабжение мозга, облегчить решение сложных умственных задач и уменьшить утомление.(черный, зеленый и белый). Чашка чая содержит примерно вдвое меньше кофеина, чем чашка кофе. Но комбинация кофеина и природного L-теанина создает бодрое, но в то же время расслабленное состояние.Корень цикория не содержит кофеина и не помогает прогнать сонливость или лучше сосредоточиться. Но поскольку его вкус и запах напоминают кофе, он может заменить кружку привычного напитка.небольшая прогулка или выполнение нескольких простых физических упражнений - прыжков, приседаний, наклонов и поворотов корпуса - проще говоря, даже пятиминутная разминка ускорит кровообращение и прогонит сон.