"Все в шоке, кроме нас". Европейцы "падают в обморок" от отношения к воде в Казахстане, заявили в мажилисе

И в быту, и на производстве нужно бережнее использовать водные ресурсы, уверены мажилисмены из Amanat.
Депутат мажилиса от партии Amanat Сергей Пономарёв в запросе правительству от лица своей фракции поднял вопрос неэкономного расходования воды в Казахстане.
Члены фракции напомнили, что, по прогнозам ООН, в ближайшие 15 лет страна "испытает жесточайший водный голод", а к 2050 году дефицит воды в Казахстане увеличится втрое. "Эта беда случится, если не будет повышена эффективность использования и управления водными ресурсами, а они у нас сейчас на первобытном уровне, уж простите за сравнение... Предварительный проект Водного кодекса носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление, что правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем: мажилису придётся всех разбудить", – говорится в запросе.
Мажилисмены указали на отсутствие накопителей для весенних паводковых вод. Они привели в пример Рейн, воды которого благодаря многократной очистке используют пять раз. В Казахстане же повторно используют лишь 3% воды, оборотное водоснабжение применяют только 30% промышленных предприятий.
Водосберегающие технологии полива используют всего на 14% орошаемых земель.
Приток же воды из сопредельных государств, в которых к тому же растут водозатраты, сократится к концу десятилетия на 11%, что эквивалентно объёму Балхаша. Такая ситуация имеет место на фоне острого дефицита воды в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областях, напомнили депутаты.
"Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня, чтобы побриться, многие из нас, не закрывая кран, вылили её 50 литров... Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас!" – возмутились представители партии.
Они также напомнили, что для формирования культуры ответственного потребления воды глава государства поставил задачу ввести в стране повышенный тариф за её потребление сверх нормы.
"Считаем, должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы – плати за каждый литр больше! Призываем неравнодушных представителей гражданского общества подключиться к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан", – обратились к казахстанцам мажилисмены.Они предложили:
-На ближайшем пленарном заседании правительства доложить об эффективности мероприятий по водосбережению и о том, что делается для её повышения.
-В кратчайшие сроки подготовить проект Водного кодекса с конкретными механизмами водосбережения, которые простимулируют аграрные и индустриальные предприятия внедрять водосберегающие технологии и эффективнее использовать паводковые воды.
-Разработать план мероприятий по ускоренному внедрению в сельское хозяйство водосберегающих технологий возделывания влаголюбивых культур.