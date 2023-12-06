"Все в шоке, кроме нас". Европейцы "падают в обморок" от отношения к воде в Казахстане, заявили в мажилисе

"Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня, чтобы побриться, многие из нас, не закрывая кран, вылили её 50 литров... Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас!" – возмутились представители партии.



"Считаем, должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы – плати за каждый литр больше! Призываем неравнодушных представителей гражданского общества подключиться к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан", – обратились к казахстанцам мажилисмены.

И в быту, и на производстве нужно бережнее использовать водные ресурсы, уверены мажилисмены из Amanat.Депутат мажилиса от партии Amanat Сергей Пономарёв в запросе правительству от лица своей фракции поднял вопрос неэкономного расходования воды в Казахстане.Члены фракции напомнили, что, по прогнозам ООН, в ближайшие 15 лет страна "испытает жесточайший водный голод", а к 2050 году дефицит воды в Казахстане увеличится втрое.Мажилисмены указали на отсутствие накопителей для весенних паводковых вод. Они привели в пример Рейн, воды которого благодаря многократной очистке используют пять раз. В Казахстане же повторно используют лишь 3% воды, оборотное водоснабжение применяют только 30% промышленных предприятий.Водосберегающие технологии полива используют всего на 14% орошаемых земель.Приток же воды из сопредельных государств, в которых к тому же растут водозатраты, сократится к концу десятилетия на 11%, что эквивалентно объёму Балхаша. Такая ситуация имеет место на фоне острого дефицита воды в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областях, напомнили депутаты.Они также напомнили, что для формирования культуры ответственного потребления воды глава государства поставил задачу ввести в стране повышенный тариф за её потребление сверх нормы.-На ближайшем пленарном заседании правительства доложить об эффективности мероприятий по водосбережению и о том, что делается для её повышения.-В кратчайшие сроки подготовить проект Водного кодекса с конкретными механизмами водосбережения, которые простимулируют аграрные и индустриальные предприятия внедрять водосберегающие технологии и эффективнее использовать паводковые воды.-Разработать план мероприятий по ускоренному внедрению в сельское хозяйство водосберегающих технологий возделывания влаголюбивых культур.