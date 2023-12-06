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Израиль рекомендует своим гражданам не ездить в Казахстан и ЦА без крайней необходимости

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Израиль рекомендует своим гражданам не ездить в Казахстан и ЦА без крайней необходимости
Фото: depositphotos.com
Израиль рекомендует своим гражданам не ездить без крайней необходимости в страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, из-за роста антисемитизма. Об этом говорится в обращении главного управления национальной безопасности Израиля.

Что произошло. Управление нацбезопасности повысило степень угрозы в отношении израильтян в странах Центральной Азии и Африки до трех. Речь идет об Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане, а также Южной Африке и Эритрее. Гражданам рекомендуется не посещать эти государства без крайней необходимости.

Странам Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также Австралии и России власти Израиля присвоили уровень угрозы – два. Рекомендация: принять повышенные меры предосторожности.

Зачем ограничивать поездки. Управление объясняет, что рекомендации были созданы в связи с антисемитизмом на фоне боевых действий в секторе Газа.

«С начала войны Иран и его сателлиты, а также ХАМАС и элементы глобального джихада активизировали усилия по организации нападений на израильские и еврейские объекты по всему миру. Это происходит наряду со значительным ростом подстрекательства, попыток нападений на израильтян и евреев и широкомасштабных проявлений антисемитизма во многих странах», — поясняется в рекомендациях.

Выезжающих за границу просят «осознанно выбирать пункты назначения, соблюдая рекомендуемые меры предосторожности».

В какие страны власти просят «отложить» поездки. Власти Израиля рекомендуют «отложить» поездки в арабские страны и страны Ближнего Востока, Северный Кавказ, страны, окружающие Иран, и ряд мусульманских стран Азии.


Источник: kursiv.media
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