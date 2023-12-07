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Девочка устроила смертельную стрельбу в школе в России

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Девочка устроила смертельную стрельбу в школе в России
Фото: instagram.com/bryansk_official
Стрельба произошла в одной из школ в российском городе Брянск, силовики оцепили здание, передает Tengrinews.kz.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, стрельбу устроила ученица 8-го класса. По предварительной информации, ученица 8 А класса открыла огонь во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет, и открыла стрельбу. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид.


Российские СМИ сообщают, что девочка стреляла из ружья, которое принадлежит ее отцу. Другие подробности не известны.

Напомним, в марте девушка устроила стрельбу в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате нападения были убиты трое детей и трое взрослых. Полицейские ликвидировали стрелявшую.



Источник: Tengrinews.kz
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