Девочка устроила смертельную стрельбу в школе в России

Как сообщает Telegram-канал BAZA, стрельбу устроила ученица 8-го класса. По предварительной информации, ученица 8 А класса открыла огонь во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии, вошла в кабинет, и открыла стрельбу. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид.

Стрельба произошла в одной из школ в российском городе Брянск, силовики оцепили здание, передает Tengrinews.kz.Российские СМИ сообщают, что девочка стреляла из ружья, которое принадлежит ее отцу. Другие подробности не известны.Напомним, в марте девушка устроила стрельбу в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате нападения были убиты трое детей и трое взрослых. Полицейские ликвидировали стрелявшую.