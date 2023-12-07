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Названа дата выборов президента России

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 12:49
Названа дата выборов президента России
Фото из открытых источников
Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря утвердил дату выборов президента России. Согласно решению верхней палаты парламента голосование пройдет 17 марта 2024 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

"Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в постановлении.


Отметим, что действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял об участии в предстоящих выборах. В то же время в начале ноября СМИ сообщили, что российский лидер решил баллотироваться на пятый президентский срок, планируя "провести" страну "через самый опасный за несколько десятилетий период". Сам Путин говорил, что огласит свое решение по этому вопросу только после старта кампании.


Источник: Tengrinews.kz
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