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Назван главный цвет 2024 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Назван главный цвет 2024 года
Кадр из видео pantone/instagram
Эксперты Института цвета Pantone официально представили цвет 2024 года. Им стал "персиковый пух", рассказывает Tengri Life.

"Персиковый пух" (Peach Fuzz) - легкий фруктовый тон, который навевает мысли о мире и спокойствии. Эксперты объяснили, что он символизирует человеческое сострадание и связь.

"В нашей жизни происходит много потрясений, и нам нужен цвет, который бы успокаивал", - сказала специалист по цвету Pantone Леатрис Эйсман.


Персиковые тона стали неотъемлемой частью подиумов сезона весна-лето 2024, особенно в Милане, где лидируют такие итальянские дома, как Gucci, Jil Sander и Sportmax.

"Чаще всего персиковый - это женский цвет. И все же он был адаптирован и вошел в мужские гардеробы. Я думаю, это говорит о современности оттенка", - добавила Эйсман.


Напомним, в 2023 году главным цветом по версии Pantone, стлал свекольно-фиолетовый (Viva Magenta), а в 2022 году - сложный синий с фиолетово-красным подтоном (Very Peri).



Источник: Tengrinews.kz
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