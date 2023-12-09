Подросток, убивший учеников в своей школе, осужден как взрослый

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Хотя на момент трагедии в американском штате Мичиган преступнику было 15 лет, его осудили на пожизненное заключение - по уголовному законодательству для взрослых. Родителей подростка обвиняют в том, что они игнорировали подозрительные знаки в поведении сына, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на DW30 ноября 2021 года 15-летний Итан К. устроил стрельбу в школе, в которой учился. В результате погибли четыре школьника. Суд приговорил ныне 17-летнего Итана К. к пожизненному лишению свободы. Судья округа Окленд также лишил его права на досрочное освобождение.Четверым учащимся, скончавшимся на месте, было от 14 до 17 лет. Еще шестеро, а также учитель, были ранены.По этому же делу родителям Итана К. предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Им инкриминируют не только то, что они подарили сыну оружие, но и то, что проигнорировали подозрительные знаки в его поведении, предупреждающие, что он может быть склонен к насилию. Незадолго до нападения подросток опубликовал в социальных сетях свои фотографии с пистолетом в руках.