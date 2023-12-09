Составлен рейтинг богатейших в мире семей

Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира сего, сообщает Zakon.kz.



Рейтинг богатейших семей по версии Bloomberg возглавила правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах: их состояние оценивается в 305 миллиардов долларов.



На втором месте оказалась семья основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), на третьем — семья Эрмесов, владельцев люксового бренда Hermes (150,9 миллиарда долларов).



В топ-5 самых богатых семей мира также вошли семья владельцев компаний Mars с состоянием в $141,9 млрд и правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани с состоянием в $133 млрд.



Агентство отметило, что в сумме 25 самых богатых семей мира прибавили 1,5 триллиона долларов за 2023 год, что на 43% выше, чем состояние богатейших семей в прошлом году.



Владельцы сети Walmart и правящая династия шейхов и эмиров Катара впервые попали в рейтинг.