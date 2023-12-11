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Названы счастливые дни января 2024 года

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Названы счастливые дни января 2024 года
Фото: Freepik
Эзотерики составили календарь счастливых дат на январь 2024 года, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РБК Украина.

По мнению эзотериков, не все дни подходят для заключения брака. Согласно китайскому гороскопу, январь является хорошим месяцем для свадьбы. Однако выбирать стоит определенные даты.

Благоприятные даты для свадьбы: 2, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 28, 30 и 31 января.

Удачные даты января - когда планировать путешествия и переезд

Согласно китайскому гороскопу, в каждом месяце есть удачные и неудачные дни не только для свадьбы. Оказывается, некоторые даты подходят для начала путешествий, а какой-то день может оказаться удачным для начала новой жизни.

Благоприятные даты для переезда: 5, 6, 15, 19, 21, 24, 30 и 31 января.

Самые удачные дни для путешествий: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 21, 28, 31 января.

Лучшие даты для начала новой жизни в январе: 2, 6, 15, 21, 24, 30 и 31 числа.

Помимо этого, важные операции эксперты советуют планировать на 2 января, а для встреч с родственниками лучше всего подойдут 3, 5, 6, 7 и 18 числа.

Лучшим днем для стрижки названо 28 января, а уборку стоит затевать в одну из этих дат: 3, 8, 14, 15, 17, 23, 26, 29 или 31 числа.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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