Приграничный вопрос: Кыргызстан и Таджикистан сделали заявления

"Логический вывод заключается в интересах наших народов. Это безопасность и социально-экономическое развитие наших государств. Сегодня была проделана достаточно огромная работа, мы продвинулись на более чем 120 километров, согласовали эти вопросы принципиально. Если брать от общей протяженности государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, я и Камчыбек Кыдыршаевич можем подтвердить в том плане, что уже более 90 процентов государственной границы описано. Мы действительно близки к решению этих вопросов. Комиссия к решению основных вопросов относится исключительно ответственно, она выполняет точные указания глав наших государств, выражающие волю наших народов. Благодарю комиссию за успешно проведенную работу", - сказал Саймумин Ятимов.

"У нас останется несколько участков, по которым в скором времени мы завершим работу. Какие это участки? Начиная от Кайрагача, Кулунду, Максата, Арки, Арки-1, Арки-2, Жаны-Жера и до Жийделика. Рабочая группа полностью завершила согласование. Кроме того, мы согласовали по Кара-Баку, Ляккону до стыка точки трех государств. Таким образом, на данный момент мы почти завершили работу по спорным участкам, по которым были вопросы. Всего осталось несколько встреч, чтобы завершить работу по всей государственной границе", - заключил Камчыбек Ташиев.



