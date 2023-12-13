Аргентина объявила о девальвации своей валюты в два раза

"Официальный обменный курс составит 800 песо за доллар, по сравнению с 391 песо ранее в этот день", - объявил Капуто в рамках борьбы с инфляцией и сокращения расходов.

"Государственные трудовые контракты, действующие менее года, не будут продлеваться", - заявил Капуто.

"Это правильный путь. Мы должны избежать катастрофы. Денег нет", - заявил Капуто, предупредив, что сохранение статус-кво приведет Аргентину к еще более глубокому кризису.