Аргентина объявила о девальвации своей валюты в два раза

Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Buenos Aires Times
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Правительство президента Хавьера Милея начало масштабную девальвацию песо и приняло ряд других мер, пытаясь предотвратить масштабный экономический кризис. Министр экономики Луис Капуто, выступая с сообщением, заявил, что песо упадет до 800 за доллар, это девальвация более чем на 54 процента.
"Официальный обменный курс составит 800 песо за доллар, по сравнению с 391 песо ранее в этот день", - объявил Капуто в рамках борьбы с инфляцией и сокращения расходов.
Он также объявил о сокращении государственных субсидий на топливо и транспорт. Всего Капуто объявил о 10 мерах, большинство из которых направлены на сокращение государственных расходов. Среди них такие заранее объявленные шаги, как сокращение вдвое числа правительственных министерств и сокращение секретариатов.
Денежные переводы провинциальным правительствам ("дискреционные трансферты") также будут отменены, а все текущие проекты общественных работ без внешнего финансирования будут немедленно приостановлены.
"Государственные трудовые контракты, действующие менее года, не будут продлеваться", - заявил Капуто.
Среди других мер по сокращению расходов, о которых он объявил, - приостановка на год всей государственной рекламы, которая, по его словам, в 2023 году обошлась в 34 миллиарда песо. Субсидии на транспорт и энергетику - огромные расходы правительства Аргентины - также будут сокращены, сказал он, не предоставив более подробной информации.
"Это правильный путь. Мы должны избежать катастрофы. Денег нет", - заявил Капуто, предупредив, что сохранение статус-кво приведет Аргентину к еще более глубокому кризису.
Пытаясь компенсировать потерю покупательной способности, Капуто заявил, что правительство повысит детские пособия и выплаты по талонам на питание на 50 процентов.
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