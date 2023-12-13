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Аргентина объявила о девальвации своей валюты в два раза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Аргентина объявила о девальвации своей валюты в два раза
Фото:depositphotos.com
Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Buenos Aires Times.

Правительство президента Хавьера Милея начало масштабную девальвацию песо и приняло ряд других мер, пытаясь предотвратить масштабный экономический кризис. Министр экономики Луис Капуто, выступая с сообщением, заявил, что песо упадет до 800 за доллар, это девальвация более чем на 54 процента.

"Официальный обменный курс составит 800 песо за доллар, по сравнению с 391 песо ранее в этот день", - объявил Капуто в рамках борьбы с инфляцией и сокращения расходов.


Он также объявил о сокращении государственных субсидий на топливо и транспорт. Всего Капуто объявил о 10 мерах, большинство из которых направлены на сокращение государственных расходов. Среди них такие заранее объявленные шаги, как сокращение вдвое числа правительственных министерств и сокращение секретариатов.

Денежные переводы провинциальным правительствам ("дискреционные трансферты") также будут отменены, а все текущие проекты общественных работ без внешнего финансирования будут немедленно приостановлены.

"Государственные трудовые контракты, действующие менее года, не будут продлеваться", - заявил Капуто.


Среди других мер по сокращению расходов, о которых он объявил, - приостановка на год всей государственной рекламы, которая, по его словам, в 2023 году обошлась в 34 миллиарда песо. Субсидии на транспорт и энергетику - огромные расходы правительства Аргентины - также будут сокращены, сказал он, не предоставив более подробной информации.

"Это правильный путь. Мы должны избежать катастрофы. Денег нет", - заявил Капуто, предупредив, что сохранение статус-кво приведет Аргентину к еще более глубокому кризису.


Пытаясь компенсировать потерю покупательной способности, Капуто заявил, что правительство повысит детские пособия и выплаты по талонам на питание на 50 процентов.


Источник: Тengrinews.kz
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