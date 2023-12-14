Тайны банной процедуры: что может навредить здоровью

Многие любят посещать баню, но не и предполагают, что некоторые из привычек могут губительно отразиться на здоровье, сообщает Zakon.kz.
У каждого из любителей попариться есть свои традиции и этикет. Специалисты однако предупреждают и напоминают о главных ошибках при походе в баню.
1. Сразу надолго заходить в баню.
Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд.
2. Не соблюдать водно-питьевой режим в парилке и пить алкоголь.
Вредные привычки приводят к быстрому обезвоживанию организма.
3. Поливать аромамаслами камни.
В последнее время многие стали считать, что различные эфирные элементы помогают укрепить здоровье. Однако находиться в такой бане категорически нельзя.
4. Хлестать себя веником, что есть сил.
Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции.
5. Использовать кремы и бальзамы до и во время процедуры.
Некоторые компоненты косметических средств разрушают кожный покров.
Кандидат медицинских наук Александра Чистякова отмечает в публикации "Пятого канала"
, что косметические средства используются уже после всех заходов в баню.
"Ни в коем случае в их составе не должно быть кислот или ретинолов, агрессивных химических веществ, которые направлены на снятие поверхностного рогового слоя у кожи, потому что баня сама по себе эффективно очищает поверхность тела", - говорит Александра Чистякова.
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