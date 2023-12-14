Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Декабря
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.63 KZT
  • €1 = 496.73 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Тайны банной процедуры: что может навредить здоровью

Просмотров:331 Опубликовано: Вчера, 17:10
Тайны банной процедуры: что может навредить здоровью
Фото: freepik
Многие любят посещать баню, но не и предполагают, что некоторые из привычек могут губительно отразиться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

У каждого из любителей попариться есть свои традиции и этикет. Специалисты однако предупреждают и напоминают о главных ошибках при походе в баню.

1. Сразу надолго заходить в баню. Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд.

2. Не соблюдать водно-питьевой режим в парилке и пить алкоголь. Вредные привычки приводят к быстрому обезвоживанию организма.

3. Поливать аромамаслами камни. В последнее время многие стали считать, что различные эфирные элементы помогают укрепить здоровье. Однако находиться в такой бане категорически нельзя.

4. Хлестать себя веником, что есть сил. Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции.

5. Использовать кремы и бальзамы до и во время процедуры. Некоторые компоненты косметических средств разрушают кожный покров.

Кандидат медицинских наук Александра Чистякова отмечает в публикации "Пятого канала", что косметические средства используются уже после всех заходов в баню.

"Ни в коем случае в их составе не должно быть кислот или ретинолов, агрессивных химических веществ, которые направлены на снятие поверхностного рогового слоя у кожи, потому что баня сама по себе эффективно очищает поверхность тела", - говорит Александра Чистякова.




Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика