Тайны банной процедуры: что может навредить здоровью

"Ни в коем случае в их составе не должно быть кислот или ретинолов, агрессивных химических веществ, которые направлены на снятие поверхностного рогового слоя у кожи, потому что баня сама по себе эффективно очищает поверхность тела", - говорит Александра Чистякова.

Многие любят посещать баню, но не и предполагают, что некоторые из привычек могут губительно отразиться на здоровье, сообщает Zakon.kz.У каждого из любителей попариться есть свои традиции и этикет. Специалисты однако предупреждают и напоминают о главных ошибках при походе в баню.1.Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд.2.Вредные привычки приводят к быстрому обезвоживанию организма.3.В последнее время многие стали считать, что различные эфирные элементы помогают укрепить здоровье. Однако находиться в такой бане категорически нельзя.4.Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции.5.Некоторые компоненты косметических средств разрушают кожный покров.Кандидат медицинских наук Александра Чистякова отмечает в публикации "Пятого канала" , что косметические средства используются уже после всех заходов в баню.