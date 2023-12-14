Ученые нашли связь между "жаворонками" и неандертальцами

"Анализируя фрагменты неандертальской ДНК, которые остаются в геномах современных людей, мы обнаружили устойчивую закономерность. Большинство этих фрагментов затрагивали гены, которые управляют "биологическими часами" у современных людей, в большинстве случаев увеличивая склонность рано просыпаться по утрам", – рассказал соавтор исследования Джон Кэпра из университета Калифорнии.

"Когда люди появились в тропической Африке, продолжительность их дня составляла в среднем 12 часов. Тогда охотники и собиратели тратили только 30% светового дня, собирая еду, поэтому для них 12 часов было огромным временем. Но чем дальше вы двигаетесь на север, тем короче становится день зимой, когда источники еды особенно скудны. Так что для неандертальцев и людей было разумно начинать собирать еду сразу после рассвета", – пояснил профессор Марк Мэслин из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании.