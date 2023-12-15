Названы 100 лучших кухонь мира: на каком месте Казахстан

В десятку лучших вошли: Италия, Япония, Греция, Португалия, Китай, Индонезия, Мексика, Франция, Испания и Перу.

Сервис TasteAtlas выпустил свежий рейтинг - топ-100 лучших кухонь мира, передает Tengritravel.kz.Специалисты сервиса на основе более чем 395 тысяч оценок блюд и более 115 тысяч оценок продуктов питания выделили кухни с самыми высокими и средними оценками.Самыми популярными блюдами стали: шужук, бешбармак, баурсаки, казы, кеспе и другие лакомства. Сервис также рекомендует попробовать знаменитые продукты питания - курт и сары май.Из других стран Центральной Азии в топ вошли Узбекистан - на 76-м месте и Кыргызстан - на 92-м месте. Русская кухня заняла 41-е место, а турецкая расположилась на 15-й строчке рейтинга.