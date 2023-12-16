Диетологи рассказали, какие продукты не едят долгожители

Для достижения глубокой старости нужно отказаться от одного типа продуктов или свести его потребление к минимуму, утверждают эксперты-диетологи, передает Azattyq Rýhy
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Чтобы прожить как можно дольше, нужно есть минимальное количество ультрапереработанной еды, считает доктор медицинских наук, диетолог Дженнифер Шейнман.
«В рационе необходимо ограничить ультраобработанные «нездоровые» продукты, особенно продукты с высокоочищенным зерном и наполненные добавленными подсластителями. Эти продукты имеют очень низкую пищевую ценность, но при этом очень вкусные, поэтому их трудно есть в умеренных количествах», — отметила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что речь идет, в частности, о таких продуктах как сладости, включая конфеты, чипсы и газированные напитки. Медик добавила, что такие продукты не могут быть частью рациона человека, который хочет прожить долгую жизнь, пишет портал sports.kz.
Американский врач-диетолог Керри Хокинс согласилась с тем, что для долголетия необходимо отказаться от ультраобработанных продуктов. По словам медика, в таких продуктах обычно много насыщенных жиров, соли, добавок, в частности, консервантов, подсластителей, красителей и искусственных ароматизаторов.
«Существуют данные наблюдений, что употребление четырех порций в день ультраобработанных продуктов связано с увеличением риска всех причин смертности на 62% по сравнению с более низким потреблением — менее чем две порции в день», — подчеркнула она.
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