Диетологи рассказали, какие продукты не едят долгожители

«В рационе необходимо ограничить ультраобработанные «нездоровые» продукты, особенно продукты с высокоочищенным зерном и наполненные добавленными подсластителями. Эти продукты имеют очень низкую пищевую ценность, но при этом очень вкусные, поэтому их трудно есть в умеренных количествах», — отметила эксперт.

«Существуют данные наблюдений, что употребление четырех порций в день ультраобработанных продуктов связано с увеличением риска всех причин смертности на 62% по сравнению с более низким потреблением — менее чем две порции в день», — подчеркнула она.