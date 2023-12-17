Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Кувейта

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Кувейта
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому Эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе. В памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта", – говорится в телеграмме.


Ранее сообщалось, что Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика