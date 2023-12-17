Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Кувейта

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе. В памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта", – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования новому Эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает Zakon.kz.Об этом сообщает Акорда.Ранее сообщалось, что Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет.