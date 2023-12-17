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Чем полезен сон в выходные после рабочей недели

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Чем полезен сон в выходные после рабочей недели
Фото: pixabay
Исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета установили, что дополнительный сон в выходные после рабочей недели может снизить вероятность сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

Авторы обследовали 3400 человек, чтобы проследить, как циклы сна влияют на здоровье, пишет DailyMail. Ученые собрали данные о состоянии здоровья респондентов, а также об их привычках, касающихся сна. Проанализировав собранные данные, они обнаружили, что у тех, кто недосыпал в течение недели, но смог отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 63% ниже.

Напротив, у работников, которые не наверстывали упущенные часы сна в выходные, был гораздо более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, отмечается в исследовании.

Между тем предыдущие исследования также показали, что дополнительный час или два сна по выходным могут предотвратить возникновение ожирения и депрессии.


Источник: Zakon.kz
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