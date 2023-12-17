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Кандидатуру Путина на выборах президента поддержали на съезде "Единой России"

Просмотров:291 Опубликовано: Вчера, 21:35
Кандидатуру Путина на выборах президента поддержали на съезде "Единой России"
Фото: pixabay
Партия "Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на пост президента. Президентские выборы состоятся 15-17 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Делегаты съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ. Соответствующее решение принято 17 декабря 2023 года единогласно, пишет "Интерфакс".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев консолидироваться перед президентскими выборами и добиться бесспорной победы действующего главы государства.

Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.


Источник: Zakon.kz
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