Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Пищевую добавку для продления жизни протестировали ученые

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 08:55
Пищевую добавку для продления жизни протестировали ученые
Фото: depositphotos.com
Революционное исследование на мышах показало, что пищевая добавка на основе вещества астаксантина эффективно и безопасно уменьшает воспаление и продлевает жизнь. Результаты были представлены на саммите ONEFUTURE, прошедшем на острове Ричарда Брэнсона, а также опубликованы в журнале GeroScience. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на gazeta.ru.

Ученые протестировали препарат, содержащий астаксантин, на мышах среднего возраста. По сравнению с особями, которые не получали добавку, экспериментальные животные жили на 8-12 процентов дольше.

Однако выраженный результат наблюдался только у самцов. Ученые связывают влияние пищевой добавки на длительность жизни с антиоксидантными свойствами астаксантина, то есть его способностью обезвреживать высокоактивные молекулы-радикалы, повреждающие клетки.

Как отметили в компании, которая занимается разработкой добавки, ее создание заняло около 25 лет работы. Теперь потребуются длительные исследования на людях, чтобы подтвердить ее безопасность и эффективность.

Астаксантин относится к каротиноидам — классу веществ, в который также входит бета-каротин, предшественник витамина А. Большое количество астаксантина содержится в панцирях морских ракообразных, например, креветок.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика