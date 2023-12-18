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Тайные роды хотят разрешить в Кыргызстане

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Тайные роды хотят разрешить в Кыргызстане
Фото:depositphotos.com
Тайные роды хотят разрешить в Кыргызстане. Это позволит женщинам, скрывающим беременность, рожать в родильных домов, не раскрывая свою личность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Депутат парламента Кыргызстана Жылдыз Садырбаева инициировала поправки в законодательство по вопросам тайных родов. По ее мнению, конфиденциальные роды помогут сохранить жизнь и здоровье новорожденного.

"Сегодня родильные дома отказываются принимать роды анонимно из-за того, что эта услуга потом не будет оплачена из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Главные врачи медучреждений не имеют регламента действий, а медицинский персонал не знает, как оформлять женщин, желающих родить тайно, и тем самым вынуждают рожениц раскрывать свои персональные данные под угрозой неоказания медпомощи", — говорится в справке-обосновании.


Депутат уверена, что тайные роды с гарантией сохранения конфиденциальности при отказе от ребенка станут эффективным инструментом профилактики целого ряда проблем, в том числе социального сиротства.

По ее словам, в большинстве случаев женщина вынашивает идею избавления от ребенка в течение длительного периода. Для того чтобы сохранить анонимность и избежать осуждения близких и общества, женщины идут на убийство своих новорожденных детей.

Поправки вынесены на обсуждение парламента. Если они будут приняты, за раскрытие персональных данных женщины врачи понесут наказание.

"Оставив младенца в роддоме, женщина передает его на попечение государству, где за ним будут наблюдение и забота. Впоследствии ребенок может быть усыновлен. Женщина не бросает его в мусорку или на улице. Она поступает с ним гуманно", — подчеркнула Жылдыз Садырбаева.


Всего с начала года в Кыргызстане бросили 14 новорожденных детей, отмечает издание.


Источник: tengrinews.kz
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