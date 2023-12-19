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Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Российскому самолету с умирающим мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение. По утверждению пассажиров, Осло не дало пилотам разрешение приземлиться в норвежских аэропортах.


Представитель управляющей гражданскими аэропортами в Норвегии госкомпании Avinor Катрин Фрамхольт подтвердила, что российскому пассажирскому самолету лишь разрешили пролететь над страной. С 28 февраля 2022 года Осло ввело запрет на все российские полеты в воздушном пространстве Норвегии, но накануне было сделано исключение из-за угрозы жизни человека.

По информации Shot, воздушное судно успешно приземлилось в Шереметьево, на момент посадки пассажир был жив и в сознании. Его сразу же увезли на машине скорой для оказания помощи.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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elek (Посетители) Сегодня, 09:11
Когда прилетит "бумеранг" будут удивляться.
 
 

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