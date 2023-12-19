Билл Гейтс оценил сроки перехода к массовому использованию ИИ

«Начало новой эры часто сопровождается множеством изменений. Если вам достаточно лет, вы можете вспомнить, как зарождался интернет. Скорее всего, сначала у вас почти не было знакомых, которые им пользовались. Но со временем он распространялся все больше, и однажды оказалось, что большинство людей имеет электронную почту, делает покупки в интернете и использует поисковики, чтобы найти ответы на свои вопросы, — написал Гейтс. — Сейчас мы находимся только в начале такого перехода. Это захватывающее и запутанное время, и если вы еще не поняли, как лучше использовать ИИ, вы не одиноки».

«Если мы сделаем сейчас инвестиции с умом, ИИ сможет сделать мир более справедливым местом. Он может сократить или даже устранить разрыв во времени между тем, когда инновации получает богатый мир и когда — бедный. Я чувствую себя как ребенок рождественским утром, когда думаю о том, как ИИ может помочь в создании революционных технологий для людей, которые в них нуждаются, быстрее, чем когда-либо прежде», — написал Гейтс.

Переход к активному использованию искусственного интеллекта обычными людьми займет полтора-два года в богатых странах, а в бедных — больше, но не намного, заявил Билл Гейтс. Он сравнил этот процесс с постепенным внедрением интернета в повседневную жизнь и рассказал о собственном первом опыте использования ИИ для работы.В публикации в блоге об итогах уходящего года и прогнозах на будущее Гейтс рассказал, что сам недавно впервые использовал искусственный интеллект для работы и «других серьезных целей», а не для того, чтобы «подурачиться». Однако миллиардер признал, что в силу привычек не смог полностью довериться алгоритму: он хотел загрузить в ИИ многостраничные отчеты и получить краткую выжимку из них, но в итоге решил «по старинке» прочитать все материалы сам.По прогнозу миллиардера, в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, пройдет примерно от 18 до 24 месяцев до того, как ИИ станет широко использоваться населением в целом. В бедных странах сравнимый уровень проникновения будет примерно через три года. Разрыв есть, но он ощутимо меньше, чем было с распространением других инноваций в прошлом, отметил Гейтс. Сокращение такого разрыва между богатыми и бедными странами он назвал одним из главных достижений ИИ.ИИ может помочь расширить доступ людей к образованию и медицине, считает Гейтс. Например, искусственный интеллект поможет в создании новых лекарств: этот процесс требует обработки и изучения огромных объемов данных, с которым ИИ справляется гораздо быстрее людей. Искусственный интеллект должен помочь сократить «ужасную несправедливость, которую мы видим по всему миру», а не способствовать ее распространению, считает Гейтс.. По словам Гейтса, если бы он мог решить только одну проблему в мире, он выбрал бы недоедание. Миллиардер рассказал об успехах в борьбе с недостатком у младенцев бактерий, нужных для усвоения важных питательных веществ. За последние 10 лет мир узнал больше о микробиоме кишечника, чем за 1000 лет до этого, отметил Гейтс.По словам миллиардера, в мире изменилось в лучшую сторону отношение к ядерной энергии. Сейчас ученые работают над новым типом реактора — термоядерным, в которым атомные ядра объединяются в более тяжелые элементы с выделением энергии, а не распадаются, как это происходит в привычных атомных реакторах. Технология пока на стадии научно-исследовательских работ, но есть много поводов для оптимизма, считает сооснователь Microsoft. В 2024 году и далее на рынок выйдут много новых разработок, в том числе в таких сложных отраслях, как ядерная, считает Гейтс.В 2024 году выборы пройдут примерно в 60 странах, а голосовать будет больше половины населения планеты, отметил Гейтс. Он призвал людей выбирать правительства, которые понимают ценность инвестиций в человеческий капитал. Итоги выборов повлияют на то, насколько мир готов отвечать на новые вызовы: например, готовиться к новой пандемии или заниматься модернизацией систем передачи энергии, написал миллиардер.Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе со школьным товарищем Полом Алленом. В 1985 году компания выпустила первую коммерческую версию операционной системы Windows, которая стала самой распространенной в мире. В 2006 году Гейтс ушел с поста гендиректора Microsoft, став главой совета директоров, а в 2014-м покинул и эту должность, оставшись «технологическим советником» действующего гендиректора.Вместе с бывшей женой Мелиндой Гейтс он основал благотворительный фонд. Вместе с миллиардером Уорреном Баффетом запустил инициативу The Giving Pledge. В ее рамках состоятельные люди публично дают обещание отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния.