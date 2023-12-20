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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Против резолюции выступили 49 стран, в том числе Украина, США, Канада и Япония.

В то же время документ поддержали 118 стран, 14 воздержались. Россия готовила резолюцию в соавторстве с десятком стран, среди которых — Китай, Северная Корея, Армения, Зимбабве и ЮАР. В резолюции содержатся рекомендация по принятию мер по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

В резолюции затрагивается вопрос Холокоста

Документ «безоговорочно осуждает» отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости и преследования и насилия по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Резолюция рекомендует странам принять меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны»


Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает «прямой нацизм», который охватывает все больше и больше европейских стран. По словам министра, российская сторона видит, как разрушается история, сносятся святые памятники.

Западные страны увидели в резолюции корыстные цели России

В ходе рассмотрения резолюции Австралия, Япония и Украина настаивали на включении новой поправки, в которой утверждаются якобы корыстные цели России. По мнению этих стран, Россия с помощью резолюции «хотела оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма».

Группа стран, в том числе Белоруссия, Китай, Северная Корея и Египет, не стала поддерживать предложенную поправку. А те страны, которые настаивали на ее принятии, в итоге проголосовали и против самой резолюции в принципе.

При этом зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что поддержка в Генассамблее ООН ежегодной резолюции Москвы о борьбе с героизацией нацизма растет. Она отмечала, что западные страны уже давно не устраивает такое положение дел.


Источник: lenta.ru
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