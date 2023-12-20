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Назарбаев встречался с Путиным

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 18:48
Назарбаев встречался с Путиным
Фото: Акорда
Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским информагентствам. Встреча, по словам Пескова, состоялась в Москве в минувшие выходные (16-17 декабря, когда в Казахстане отмечали День независимости). Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, встреча носила неофициальный характер.

«Он [Назарбаев], действительно, был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом», - сказал Песков в ответ на вопрос российских журналистов 20 декабря.


Напомним, в начале декабря Нурсултан Назарбаев прислал Владимиру Путину авторский экземпляр своей недавно изданной книги «От зависимости к свободе. Моя жизнь». Дмитрий Песков тогда пообещал, что книгу передадут президенту РФ.

Неделю назад, 12 декабря, первый президент Казахстана выступил на седьмом заседании основанного им «Астана клуба», где говорил о причинах формирования новой геополитической реальности, в частности «мультикризисе в экономической архитектуре мира».


Источник: forbes.kz
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