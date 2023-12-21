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Как выглядит iPhone стоимостью 15 миллионов тенге

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Как выглядит iPhone стоимостью 15 миллионов тенге
Фото: depositphotos.com
Компания Caviar представила новую коллекцию кастомных версий iPhone 15 Pro и Pro Max, посвященную определенным моделям швейцарских часов Richard Mille. Как водится, все такие аппараты выпускаются ограниченным тиражом, а их цена сопоставима с покупкой нового автомобиля. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.

Модификация Rebel создана как пара к часам RM 66 Flying Tourbillon. На тыльной панели смартфона изображён циферблат с логотипом Devil’s Horns. Барельеф руки изготовлен из 18-каратного золота, а сама задняя крышка — из карбона и титана авиационного класса. Всего выпущено 50 экземпляров таких аппаратов — в соответствии с количеством часов той же коллекции, изготовленных швейцарским брендом.

Коллекция Champion сочетается с часами RM 35-01, созданными в коллаборации с теннисистом Рафаэлем Надалем. Барельеф изготовлен из титана с PVD-покрытием, остальные материалы — те же, что у версии Rebel. Коллекция Mastermind, в свою очередь, посвящена часам RM 30-01. Узор с изображением часового механизма тоже выполнен из титана с PVD-покрытием, а корпус смартфона покрыт 24-каратным розовым золотом под цвет оригинальных часов.

Цены на iPhone из этой коллекции начинаются от 4 миллионов тенге. Самым дорогим смартфоном коллекции стал iPhone 15 Pro Max на 1 терабайт в модификации Rebel — он стоит около 15 миллионов тенге.



Источник: tengrinews.kz
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