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Сплошные беды и катаклизмы: в прошлый високосный год началась пандемия

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Сплошные беды и катаклизмы: в прошлый високосный год началась пандемия
Фото с сайта dknews.kz
Так ли страшен 2024, как его малюют.

Каждые четыре года мир сталкивается с таким явлением как «високосный год». Это значит, что вместо привычных 365 дней, в нашем распоряжении оказываются 366. Таким будет и 2024 год. Каким образом появляется дополнительный день и почему бытует мнение, что такие периоды полны несчастий, рассказывают «Известия».

Земля делает полный оборот вокруг Солнца больше чем за год, из дополнительных часов накапливается еще один день - 29 февраля. Такой «лишний» день необходим для синхронизации суток с сезонами. Это происходит каждые четыре года, потому как за год накапливается около шести дополнительных часов.

Високосный год - 2024: народные приметы. Вокруг високосных годов наравне с пятницей 13-го всегда существовало много суеверий. У восточных славян 29 февраля называли Касьяновым днем, хотя в православной церкви память Касьяна чтили 28 февраля. Со временем и сам Касьян стал нарицательным именем, которое упоминают в дурном свете. Существует выражение: «На что Касьян ни взглянет - все вянет». Интересно, что детей родившихся на свет 29 февраля, старались крестить как можно раньше, таким образом они оберегали и защищали детей от темных сил.

Что можно и нельзя делать в високосный год. Легенды тянутся с самых давних времен. Поэтому даже сейчас люди верят, что любой високосный год будет полон страшных событий. Например, в високосном 1908 году случилось падение Тунгусского метеорита, а в 2020 году началась пандемия коронавируса. Считается, что в високосный год не стоит играть свадьбы, рожать детей, разводиться, заводить животных, менять место жительства и в целом резко менять свою жизнь.


Источник: pg21.ru
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