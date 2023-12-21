"В Казахстане разрешили браки среди женщин": в сети обсуждают "новость"

В соцсетях распространяется "новость" о том, что в Казахстане планируют разрешить однополые браки среди женщин, чтобы снизить уровень бытового насилия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



Первоисточником этого сообщения является Instagram-аккаунт qaznews24. В профиле указано, что это "сатирическое информационное агентство", которое публикует только выдуманные новости, а все имена и события в них вымышленные.



"Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Это фейк", - заключает издание.



Напомним, ранее в соцсетях появилась реклама, в которой каждому казахстанцу обещают "помощь от государства" в размере 100 тысяч тенге и больше. Эксперты предупредили, что это фейк.