Пять вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Гостеприимные хозяйки тщательно подбирают декор, но порой забывают о самых элементарных моментах гармонии и уюта. Психологи утверждают, что самые незамысловатые черты квартиры могут говорить не только о неряшливости ее хозяина, но и о подлинных эмоциональных проблемах. Эксперты называют пять основных признаков низкой самооценки.



Постельное белье.



Постельное белье всегда должно быть чистым. На нем не должно быть дырок, оно не должно быть старым, потертым или несвежим.



Эксперты утверждают, что женщины, позволяющие себе спать на потертом, грязном или устаревшем постельном белье, не уважают ни себя, ни свой комфорт, ни свое тело. Те, кто довольствуется таким постельным бельем, скорее всего, безразличны к собственным ценностям.



Примите тот факт, что женщины, которые ценят себя, будут спать только на качественном постельном белье, которое регулярно обновляется. Купите несколько комплектов хорошего постельного белья, хорошо прогладьте их перед застиланием постели и чередуйте каждые две недели. Ваше настроение резко изменится, и вы невольно заметите, как повысится ваша самооценка.



Посуда.



Если вы думаете, что кухня - это только место для приготовления пищи, то вы ошибаетесь. Зачастую это помещение, куда приглашают гостей и где создается особый уют (кто не любит аппетитный аромат свежеиспеченного хлеба или пряного мяса?).



Важно не забывать поддерживать чистоту и порядок в комнате, даже если вы заняты приготовлением пищи. Возможно, это не всегда легко сделать, но постарайтесь хотя бы убрать посуду из раковины и очистить приборы, прежде чем садиться за стол. По крайней мере, такая обстановка сделает прием пищи более приятным.



Эксперты утверждают, что женщины, оставляющие на ночь грязную посуду в раковине, чаще страдают от апатии и первых признаков депрессии. Если рабочий график не позволяет выделить время на уборку, то сегодня существует множество помощников в клининговых компаниях. Так что отговорки и оправдания здесь не работают. Любите себя и свой дом.



Полотенца для ванной комнаты.



Еще один прямой пример нелюбви к себе и своему телу. Женщина, чьи полотенца в ванной комнате те, что достались ей в наследство от бабушки, неизбежно вызовет всеобщее отвращение. Конечно, нельзя отрицать, что каждое полотенце, действительно, памятное, привезенное из отпуска или купленное в каком-то особенном месте, но если они визуально похожи на старые тряпки и меняются не чаще раза в неделю, то это далеко не лучшая характеристика их хозяйки.



Помимо констатации факта полного безразличия к своему телу и дому, старые полотенца не первой свежести могут серьезно навредить здоровью. В них накапливаются частички кожи и бактерии, которые со временем навсегда оседают среди махровых нитей и перестают отстирываться. Микроорганизмы не удаляются при кипячении и остаются в контакте с кожей. Если женщины не знают об этом факте, то вывод очевиден: они не заботятся о своей коже.



Старые вещи.



Пересмотр гардероба - это пункт, который каждый должен внести в свой ежемесячный список дел. Если вы упорно не хотите расставаться со старыми и, как правило, ненужными вещами, то это большой звоночек того, что вы совершенно не умеете расставаться с прошлым. Эти бережливые женщины похожи на "Плюшкиных", которые считают, что когда-нибудь им обязательно что-нибудь понадобится.



По мнению психологов, накопительство старых вещей свидетельствует о наличии невроза или тревоги, избавиться от которых можно только с помощью специалиста. Постарайтесь принять тот факт, что рано или поздно они потеряют свою актуальность и, возможно, больше никогда не пригодятся. Не захламляйте свой дом и разум, держите в шкафах только самое необходимое, что радует глаз и приносит радость.



Декор.



Предположим, потенциальный партнер заходит на чашку чая и обнаруживает на кровати чучело животного, а на полке - детские украшения и безделушки. В девяти случаях из десяти его приход будет последним. Во-первых, инфантильная девушка никогда не сможет претендовать на роль взрослой супруги или матери ребенка. Если вы думаете, что мужчина решится взять вас под свое крыло и воспитывать, то вы сильно ошибаетесь. В здоровых отношениях такое поведение неприемлемо. Во-вторых, избыток ненужных вещей и пыли характеризует вас как нечистоплотного человека.



Конечно, никто не может уберечь нас от импульсивных покупок, но постарайтесь не перерасходовать средства и принять тот факт, что вы уже взрослый человек.



Кстати, недавно семейный психолог Марк Бартон назвал несколько полезных привычек, которые помогут изменить жизнь к лучшему. По мнению эксперта, стоит уделить внимание тому, о чем вы думаете в начале и конце дня, — эти моменты могут серьезно влиять на ваше состояние, продуктивность, мотивацию и настроение.



"Начните день с планирования. Да, классическое и работающее решение. Поверьте, не обязательно уделять этому много времени. Сядьте утром и запишите в тетрадь планы и задачи на день, вспомните все, что нужно успеть. Займет это от силы 5–10 минут, а результат будет очевиден, - отметил Марк Бартон.



Марк Бартон уверен, что разгрузить мозг таким образом по силам каждому человеку. План на день поможет моментально добиться большей ясности в голове: не придется судорожно вспоминать, что же еще нужно успеть сделать.