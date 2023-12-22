Стрельба в Праге: пострадали ли казахстанцы, ответили в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших при стрельбе в Чехии нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По предварительной информации чешских властей, среди жертв и пострадавших граждан Республики Казахстан нет", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



Напомним, накануне 14 человек стали жертвами стрельбы в Карловом университете в центре Праги, 25 получили ранения разной степени тяжести.



По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах. В итоге стрелок погиб.