Казахстанцев обманывают ложной рекламой на YouTube

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в юридической фирме GRATA International, в последнее время неизвестные лица, выдающие себя за сотрудников компании, начали предлагать услуги по возврату денежных средств и имущества, вложенных в мошеннические схемы, возврату любых долгов и оказанию разных услуг.



Мошенники предлагают подписать договор и сделать предоплату за юридические услуги, после чего прерывают контакт с жертвой.



По информации, злоумышленники ведут активную рекламу в YouTube, социальных сетях и на специально созданном мошенническом сайте grata.website, который визуально похож на оригинальный сайт gratanet.com. Подобными действиями мошенники вводят в заблуждение своих жертв.



Казахстанцев попросили внимательно анализировать информацию, перепроверять ее на официальных источниках и при обнаружении какой-либо подозрительной деятельностью обращаться в правоохранительные органы.