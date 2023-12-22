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Казахстанцев обманывают ложной рекламой на YouTube

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Казахстанцев обманывают ложной рекламой на YouTube
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в юридической фирме GRATA International, в последнее время неизвестные лица, выдающие себя за сотрудников компании, начали предлагать услуги по возврату денежных средств и имущества, вложенных в мошеннические схемы, возврату любых долгов и оказанию разных услуг.

Мошенники предлагают подписать договор и сделать предоплату за юридические услуги, после чего прерывают контакт с жертвой.

По информации, злоумышленники ведут активную рекламу в YouTube, социальных сетях и на специально созданном мошенническом сайте grata.website, который визуально похож на оригинальный сайт gratanet.com. Подобными действиями мошенники вводят в заблуждение своих жертв.

Казахстанцев попросили внимательно анализировать информацию, перепроверять ее на официальных источниках и при обнаружении какой-либо подозрительной деятельностью обращаться в правоохранительные органы.


Источник: tengrinews.kz
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