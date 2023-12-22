Кыргызстан меняет флаг: президент страны подписал закон

Прежний вариант флага Кыргызстана / 24.kg

Новый вариант флага Кыргызстана / 24.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров законодательно утвердил изменение флага Кыргызстана, передает Tengrinews.kz.Жапаров подписал поправки в закон о государственных символах Кыргызской Республики. 20 декабря его принял Жогорку Кенеш (Парламент страны)."Закон принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов Кыргызской Республики - флага страны", - говорится в сообщении на сайте президента Кыргызстана.В новом варианте флага волнообразная форма лучей солнца изменена на прямую.Законом также предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением флага страны действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.Дискуссии об изменении флага продолжаются по сей день. Многие жители страны выступили против смены флага. В социальных сетях даже был запущен флешмоб.