Лучше шерсти и пуха": инженеры связали сверхтеплый свитер из аэрогеля

В своей работе ученые вдохновлялись свойствами меха белого медведя. Шуба полярного хищника состоит из волосков с пористой сердцевиной и твердой оболочкой, пишет Gazeta.

В результате получилось тонкое круглое волокно. Исследователи отмечают, что для производства подобного текстиля не требовалась никакая постобработка. Это значит, что ткань из подобного материала будет дешевой в производстве.

Китайские инженеры-химики из Чжэцзянского университета разработали текстиль из аэрогеля, превосходящий по сохранению тепла хлопок, шерсть и пух, рассказывает Tengri Life.Специалисты попытались воссоздать подобную структуру с помощью аэрогеля, подвергнутого сублимационной сушке и заключенного в прочное и гибкое покрытие.Затем команда изготовила из аэрогеля свитер и проверила, как он сохраняет тепло при температуре до -20 градусов. Получившаяся одежда показала лучшие термоизолирующие свойства, чем большинство натуральных материалов.Кроме того, свитер выдержал 10 тысяч растягиваний без значимого ущерба. Ученые отметили, что аэрогелевую ткань можно красить и подвергать другой обработке без потери ее свойств.Исследование опубликовано в научном журнале Science.Ранее ученые из Университета Тафтса и Гарвардского университета создали крошечных биологических роботов из клеток трахеи человека. Антроботы могут перемещаться по поверхности других клеток разными способами и стимулировать клеточный рост в месте повреждения нервных тканей.